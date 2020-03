Täter gesucht : Unbekannte stehlen in Irsch drei Cityroller aus Schuppen

Irsch/Saar Die Täter hatten vermutlich freien Zugang zum Schuppen, wo das Spielzeug stand.

Drei Cityroller sind nach Mitteilung der Polizei zwischen Freitag, 28. Februar, und Freitag, 6. März, in Irsch/Saar gestohlen worden. Der Diebstahl sei erst jetzt angezeigt worden. Die Kinderspielzeuge standen in einem frei zugänglichen Schuppen in der Straße Am Mühlenberg.