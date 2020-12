Verkehr : Drei Landesstraßen im Hochwald wegen Schneebruch-Gefahr gesperrt

Kein Durchkommen bis mindestens zum 4. Januar: Landesstraßen bei Reinsfeld, Kell am See und Farschweiler sind wegen umgestürzter Bäume und Schneebruch-Gefahr gesperrt. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Reinsfeld/Kell am See Weil Bäume unter der aktuellen Schneelast umzustürzen drohen, sind im Hochwald zurzeit drei Landesstraßen gesperrt. Aufräumarbeiten an der L 146, L 151 und L 142 sind laut Straßenmeisterei derzeit zu gefährlich. Deshalb ist dort wohl einige Tage lang kein Durchkommen.

Mehrere Abschnitte von Landesstraßen im Hochwald sind derzeit unpassierbar. Nach Auskunft der Straßenmeisterei Hermeskeil sind aktuell die L 146 zwischen Reinsfeld und der Abzweigung nach Kell am See, die L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler sowie die L 142 von der Bundesstraße 407 in Richtung Weiskirchen im Saarland wegen Schneebruch-Gefahr und umgestürzter Bäume gesperrt. Die Sperrungen, heißt es, würden noch bis mindestens zum 4. Januar andauern – an der L151 möglicherweise sogar noch etwas länger. Derzeit sei es für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei und der Forstämter aufgrund der Wetterlage zu gefährlich, mit Aufräumarbeiten an den betroffenen Strecken zu beginnen.