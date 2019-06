Polizei : Drei Männer festgenommen: Zeugen vereiteln Ladendiebstahl in Bitburger Supermarkt

Symbolfoto. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Die Polizei in Bitburg hat drei Männer festgenommen, die in einem Supermarkt in Bitburg gestohlen haben sollen. Aufmerksame Zeugen hatten die Beamten informiert.

Die Polizei in Bitburg ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr einem Hinweis auf einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Bitburg gefolgt. Im Umfeld des Supermarktes gelang es den Beamten, drei Verdächtige festzunehmen. Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Beschuldigten koordiniert und arbeitsteilig vorgingen.

Im Auto der Männer fanden die Polizisten weitere Waren mit einem Wert im vierstelligen Bereich, deren Herkunft bislang ungeklärt ist und nicht plausibel belegt werden konnte. Zudem wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln, Werkzeug sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um französische Staatsangehörige im Alter von 35, 29 und 19 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurden die Beschuldigten vorläufig festgenommen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts in Trier hat inzwischen Untersuchungshaft für alle drei Beschuldigten angeordnet.