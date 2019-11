Polizei : Drei Menschen bei Auffahrunfall mit vier Autos verletzt

Am Kreisverkehr Vitelliuspark in Wittlich hat es gekracht. Foto: TV/Marlene Bucher

Wittlich Drei Menschen wurden bei einem Auffahrunfall mit vier Autos am Montagnachmittag in Wittlich leicht verletzt und zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand rund 10 000 Euro Sachschaden. Gegen 15 Uhr kam es auf der L141 unmittelbar vor dem Kreisverkehr in Höhe des Industriegebiets „Vitelliuspark“ zu dem Unfall.

