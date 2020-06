Kostenpflichtiger Inhalt: Zusammenstoß : Drei Menschen bei Kollision in Pronsfeld verletzt

Auffahrunfall in Pronsfeld Foto: TV/Stefanie Glandien

Pronsfeld Verkehrsunfall in Pronsfeld: Drei Menschen sind dort am Dienstag bei einem Zusammenstoß in der Lünebacher Straße verletzt worden.

Die beiden Fahrzeuge waren um 11.35 Uhr in der Lünebacher Straße miteinander kollidiert. Nach Angaben der Polizei Prüm waren die Autos hintereinander unterwegs in Richtung Ortsmitte. Der vordere Wagen hielt an der dortigen Verengung an, der zweite prallte ins Heck des anderen Autos.

