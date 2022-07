Blaulicht : Drei Menschen bei Verkehrsunfall an Trierer Pacelliufer verletzt

Foto: TV/Agentur Siko

Trier Am Trierer Pacelliufer hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Was bisher dazu bekannt ist.

Um 13.20 Uhr am frühen Mittwochnachmittag wurde der Polizei Trier ein Unfall am Pacelliufer gemeldet. Wie die Polizei Trier auf Anfrage mitteilt gab es einen Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.