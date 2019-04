In einer Gefällstrecke bei Strotzbüsch kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und prallte mit seinem Auto zunächst gegen einem Telefonmast. Dieser brach durch die Wucht des Aufpralls durch. Danach stieß der Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen wurden teils schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser nach Trier und Neuwied geflogen werden. Am Wagen entstand Totalschaden.