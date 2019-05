Straße bei Bitburg derzeit gesperrt : Drei Menschen werden bei Unfall auf der B 51 verletzt

Bitburg/Fließem Nach einem schweren Zusammenstoß auf der B 51 hat die Polizei die Straße in Höhe Königswäldchen gesperrt.

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Strecke zwischen der Stadt und den Autobahnauffahrten nach Prüm und Wittlich ist derzeit gesperrt. Umgeleitet wird über die Landesstraßen 5 und 32, also auch über die Rittersdorfer Straße in Bitburg. Was wohl zu einigem Verkehrschaos in der Stadt führe, wie Hamm sagt. Laut dem Dienststellenleiter wird das noch mindestens eine Stunde so bleiben.