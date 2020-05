Traurige Bilanz des Wochenendes an der Mosel: Fünf Verletzte : Drei Motorradtouren enden im Krankenhaus

Traurige Bilanz des Wochenendes an der Mosel: Fünf Verletzte

Bernkastel-Kues Bei drei Unfällen an der Mosel sind Sonntagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Dies teilt die Polizei Bernkastel-Kues jetzt mit.

Der erste Zusammenstoß ereignete sich nach Angaben der Beamten gegen 12 Uhr zwischen Trittenheim (Kreis Trier-Saarburg) und Neumagen-Drohn. Als einem Motorradfahrer auf der B 53 ein querendes Wildschwein vor die Reifen lief. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Tier starbnoch am Unfallort, am Motorrad entstand Totalschaden.

Der letzte Unfall am Sonntag passierte dann gegen 16 Uhr in der Friedrichstraße in Bernkastel-Kues. Diesmal traf es einen Motorrad- und einen Rollerfahrer. Und zwar als ersterer versuchte, den letzteren langsam zu überholen. Auch hierbei kamen beide Beteiligte zu Fall und verletzten sich leicht.