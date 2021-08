Polizei sucht Zeugen : Illegales Straßenrennen auf der B51 - Drei Motorräder und ein Auto rasen Richtung Bitburg

Bitburg Mit Vollgas und auf Hinterrädern über die B51: Drei Motocross-Maschinen und ein Auto haben sich laut Polizei In Richtung Bitburg ein illegales Rennen geliefert. Die Polizei sucht Fahrer, die Hinweiser geben können oder durch die Raudis gefährdet wurden. Hier sind die Einzelheiten:

Gleich drei illegale Autorennen innerhalb weniger Tage. Bei einem davon wurde ein Mensch schwerst verletzt. Zwei Rennen spielten sich in Trier ab, das aktuelle nun bei Bitburg.

Das verbotene Autorennen ist der Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr gemeldet worden. Verkehrsteilnehmer hatten die Raser auf der B51 nahe Fließem beobachtet.

Demnach sollen drei Motorräder, Typ Motocross, und ein Auto mit Vollgas und teils auf dem Hinterrad vom Parkplatz Staffelstein losgefahren sein. Anschließend seien alle Fahrzeuge ungeachtet des starken Verkehrsaufkommens quer über die B51 auf die andere Seite des Parkplatzes gerast und von dort dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bitburg gefahren. An den Motorrädern wurden durch die Fahrzeugführer die Kennzeichen vor Fahrtantritt umgeknickt, so die Polizei.