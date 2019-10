Polizei : Drei Personen bei Unfall in Freudenburg verletzt

Freudenburg (cmo) Der Überholvorgang einer 19-Jährigen auf der L131 in Freudenburg endete am Montagnachmittag in einem Unfall und drei leicht verletzten Personen. Wie die Polizei mitteilt, habe die junge Fahrerin auf der Ortsdurchfahrt einen Traktor mit Anhänger überholen wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn ausscherte, so die Polizei, soll sie dort mit einem 67-jährigen SUV-Fahrer kollidiert sein.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrer und eine Beifahrerin im SUV wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg, Telefon 06581-91550, in Verbindung zu setzen.