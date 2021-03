Zeugen gesucht : Unbekannte beschädigen erneut Wahlplakate in Trier

Unbekannte beschädigen erneut Wahlplakate in Trier

Drei Plakate sind von Unbekannten beschädigt worden.

Drei Wahlplakate „Parteilos Wählen“ sind in Trier im Bereich der Parkstraße und der Herzogenbuscher Straße sowie in der Avelsbacher Straße beschädigt worden.Das hat eine Zeugin der Polizei am Sonntag gegen 23 Uhr gemeldet. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Wahlplakate nach Mitteilung der Polizei mit Sprühfarbe und klebten auf ein Wahlplakat ein Bild von Joseph Goebbels. Der Tatzeitraum ist unklar. Die Polizeiinspektion Trier hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.