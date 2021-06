Polizei sucht Hinweise : Quads in Dreis-Brück und Schalkenmehren gestohlen

Dreis-Brück/Schalkenmehren (red) Gleich drei hochwertige Quads sind nach Mitteilung der Polizeiinspektion Daun bei einem Diebeszug in der Nacht auf Dienstag entwendet worden.

Zwei davon waren auf dem Belegschaftsparkplatz der Nürburg-Quelle in Dreis abgestellt. Ein weiteres Quad stand auf dem Hof eines Privatanwesens in der Udler Straße in Schalkenmehren. Am Morgen stellten die Besitzer das Fehlen der Fahrzeuge fest.