Blaulicht : Drei Schwerverletzte: Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Trier Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Freitag in Trier zwei Unfälle verursacht und dabei drei Personen schwer verletzt. Ein Auto wurde 22 Meter weit geschoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es in der Nacht zum Freitag, gegen 00:17 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall im Aveler Tal in Trier. „Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trier befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet zunächst die Avelsbacher Straße in Fahrtrichtung im Aveler Tal“, so die Polizei.