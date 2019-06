Polizei : Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Klausen Ein Gesamtschaden von rund 29 000 Euro und drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag kurz nach 15 Uhr ereignete.

Wie die Polizei berichtete, wollte der 88-jährige Autofahrer eines Peugeot 2008 von der Autobahn 48 aus Richtung Trier kommend an der Anschlussstelle Salmtal, nach links auf die Landesstraße 47 in Richtung Klausen abbiegen. Hierbei habe er den von links aus Richtung Klausen kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes CDI eines 77-jährigen Fahrers übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, so die Polizei weiter.