B 407 für 90 Minuten gesperrt : Drei Verletzte nach Unfall bei Autobahnauffahrt Reinsfeld

Reinsfeld/Hermeskeil Ein Roller- und ein PKW-Fahrer sind bei der Autobahnauffahrt Reinsfeld zusammengestoßen. Der Rollerfahrer musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Freitag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Unfall auf der B 407 zwischen Reinsfeld und der Autobahnauffahrt A 1 verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Der Fahrer befuhr die B 407 von Reinsfeld kommend in Richtung Morbach. Der Fahrer des PKW befuhr den Zubringer L 151 von Höfchen kommend in Richtung B 407.