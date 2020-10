Polizei : Drei Verletzte nach Zusammenstoß

An der Einmündung der K 172 ind die B 410 bei Büdesheim hat es gekracht, drei Menschen wurden leicht verletzt. Foto: Steil-TV

Büdesheim (mh) Bei einem Unfall an der Einmündung der K 172 aus Richtung Birresborn in die B 410 bei Büdesheim am Montagabend gegen 18.40 Uhr sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es nach Angaben der Polizei in Prüm, die den Unfall aufgenommen hat, weil der Fahrer eines VW-Transporters aus dem Eifelkreis beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines Skodas aus der Slowakei missachtet hat.