Blaulicht : Drei Verletzte und dennoch Glück im Unglück bei Unfall auf der B327

Malborn/Thiergarten Zwischen Malborn und Thiergarten hat es am Samstag gekracht. Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und fing Feuer. Ein glücklicher Zufall verhinderte Schlimmeres.

Am frühen Nachmittag gegen 14.30 Uhr kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall bei Malborn in Richtung Thiergarten. Das Fahrzeug fing dabei Feuer.