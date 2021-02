Blaulicht : Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach zwei Unfällen bei Wittlich

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich/Hasborn Drei Menschen sind am Sonntag bei Unfällen zwischen Wittlich und Hasborn verletzt worden. Was ein 78-jähriger Autofahrer damit zu tun hat und was laut Polizei dort passiert ist:

Drei Menschen sind am Sonntag bei Unfällen zwischen Wittlich und Hasborn verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14.10 Uhr war ein 78-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 25 aus Wittlich in Richtung Hasborn unterwegs und missachtete nach ersten Ermittlungen der Polizei in einer Rechtskurve unmittelbar hinter der Überführung der A 1 das Rechtsfahrgebot. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, das von einer 22-Jährigen gesteuert wurde. Das Fahrzeug des Seniors geriet laut Polizei durch die Kollision ins Schleudern, prallte gegen ein weiteres entgegenkommenden Auto, das ein 41-Jähriger fuhr, und stieß schließlich gegen die Schutzplanke. Die 22-jährige Frau und der 41-jährige Mann mussten verletzt zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden in Höhe von rund 26 000 Euro entstanden.