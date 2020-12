Coronavirus : Drei weitere Corona-Todesfälle im Kreis Trier-Saarburg

Trier Die aktuellen Corona-Zahlen aus Trier und Trier-Saarburg zeigen: Drei weitere Personen sind im Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Hier gibt es alle Details.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 3575 (1325 in der Stadt Trier und 2250 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 76,2 und im Landkreis bei 133,2 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist gesunken und liegt nun bei 546 – 15 weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 388 im Landkreis und 158 in der Stadt Trier. 50 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 29 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, 14 im Kreiskrankenhaus Saarburg, 5 im St. Josef Krankenhaus Hermeskeil und 2 in anderen Krankenhäusern.