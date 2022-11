Streit eskaliert : Ehestreit in der Eifel endet mit kaputten Möbeln und eingezogenem Führerschein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Dreis-Brück Eine 52-Jährige hat am Samstagabend in ihrem Haus in Dreis-Brück randaliert und ist betrunken Auto gefahren. Grund dafür war ein Streit mit ihrem Ehemann.