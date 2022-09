Wohl zu schnell unterwegs : Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der Vulkaneifel

Ein 69-Jähriger ist am Dienstag bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei Dreis-Brück.

Demnach sei der 69-jährige aus der VG Adenau am Abend des 6. September mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 410 von Dreis-Brück kommend in Richtung Boxberg gefahren. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei weiter mit. Er starb an der Unfallstelle.