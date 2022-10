Kein unbeschriebenes Blatt : Viel zu schnell unterwegs: Motorradfahrer rast mit 89 Stundenkilometern durch Dreis

Dreis Weil ein Motorradfahrer zu schnell in der Ortschaft unterwegs war, muss er mit einer Geldstrafe und zwei Punkten im Verkehrsregister rechnen – und sich, da er schon Punkte hat, auf gravierendere Konsequenzen einstellen.

Vergangene Woche Mittwoch wurden Beamte des Sachbereichs Verkehrsmessungen der Polizeidirektion Wittlich in Dreis auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der deutlich zu schnell in Richtung Bruch unterwegs war. Nachdem die Beamten den Motorradfahrer mit 89 km/h in der Ortschaft messen konnten,versuchten sie, ihn sofort zu stoppen.