Ermittlungen laufen : Nach Suchaktion in Dreis: Vermisster 22-Jähriger tot in der Salm gefunden

Nach Suchaktion in Dreis: Vermisster 22-Jähriger tot in der Salm gefunden

Dreis Ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist am späten Dienstagabend, 5. Juli, tot aufgefunden worden. Was zu dem Fall bekannt ist.

Der 22-Jährige war am Sonntag, 3. Juli zuletzt im Bereich der Straße „Am Waldrand“ in Salmtal gesehen worden und seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Polizei teilte in ihrer Suchmeldung mit, dass der junge Mann sich in hilfloser Lage befinden könnte.