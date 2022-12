Unfall : Autos kollidieren bei Dreis: Vier Personen teils schwer verletzt

Dreis Am Mittwoch musste die L141 bei Dreis voll gesperrt werden, nachdem zwei Autos in einen Unfall verwickelt waren. Eine Person war eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Ein 94-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Dreis an die Einmündung an der L 141 heranfuhr, wollte nach links in Richtung Wittlich auf die L 141 einbiegen. Hier übersah er einen von links kommenden Renault Twingo, der Vorfahrt hatte. In dem Renault befanden sich drei Personen.