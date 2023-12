Alte ins Regal gestellt Dreister Dieb: Mit neuen Schuhen aus dem Geschäft

Gerolstein (mh) Dreister Diebstahl in Gerolstein: Am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr betrat ein bisher unbekannter Kunde ein Schuhgeschäft in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Dort zog er ein paar Schuhe der Marke Puma an und stellte seine alten Schuhe stattdessen in das Regal. Dann verließ er das Geschäft, ohne die neuen Turnschuhe zu bezahlen – was erst später auffiel. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, schwarze Haare und Drei-Tage-Bart. Er trug einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke und hat ein auffälliges Tattoo an der linken Hand, eine Art schwarzes Kreuz, welches die Handoberfläche und den Mittelfinger bedeckte.