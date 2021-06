Zeugen gesucht : Dreister Diebstahl von Mountainbikes in Lieser an der Mosel

Foto: dpa/Andreas Gebert

Lieser Trotz guter Sicherung: Am hellichten Tag sind am Freitag in Lieser an der Mosel zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Lieser sind laut Polizei am Freitag, 4. Juni, zwischen 13.41 und 15 Uhr zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen worden.

Beide Fahrräder waren auf einer speziell für Fahrräder errichteten Parkfläche an der Moselstraße, gegenüber der Einmündung "Auf Kuckeral“ moselseits abgestellt worden. Die Sicherung erfolgte mittels eines massiven Schlosses, welches zudem um einen dort befindlichen Metallbügel gelegt wurde.

Bei dem ersten Mountain-Bikes handelt es sich um ein Scott "Spark", silber, beim zweiten Mountain-Bike um ein Specialized, schwarz, mit roten und weißen Applikationen.

Die Polizei fragt:

Wer hat im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt, die mit der zugrundeliegenden Tat in Verbindung stehen könnten.