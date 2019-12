Blaulicht : Dreister Gelddiebstahl in Wittlich

Wittlich Kurz vor Weihnachten bestahl eine unbekannte Täterin einen 91-Jährigen um einen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Wittlich wurde ein 91-Jähriger Opfer eines dreisten Gelddiebstahls. Am Montag, 23. Dezember, um 10.45 Uhr, wurde das Opfer von einer noch unbekannten Frau direkt vor der Sparkasse in der Schloßstraße angesprochen. Der Mann zählte zu diesem Zeitpunkt gerade sein abgehobenes Geld zählte.

Wer kann Hinweise geben, ob sich eine weibliche Person in diesem Bereich auffällig verhielt und möglicherweise noch andere Personen ansprach? Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571 926-0 oder per E-Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de