Blaulicht : Dritter Fall in wenigen Tagen: Mann in weißem VW-Bus soll Mädchen in Zemmer angesprochen haben

Foto: dpa/Silas Stein

Zemmer Bereits am 27. Mai und am 2. Juni soll ein Mann in Zemmer Kinder aus einem weißen Kastenwagen heraus angesprochen haben, berichten Zeugen. Nun gibt es einen weiteren Hinweis auf ein solches Vorgehen, diesmal aus dem Ortsteil Schleidweiler. Was passiert ist.

In der vergangenen Woche hatte die Polizei bereits von zwei Vorfällen in Zemmer berichtet, bei denen ein Mann aus einem weißen Kastenwagen heraus Kinder angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, wurde am heutigen Dienstag, 7. Juni 2022 ein weiterer Fall gemeldet, diesmal aus dem Ortsteil Schleidweiler.

Nach den Schilderungen eines 8-jährigen Mädchens, sei sie gegen 12.25 Uhr in der Schanzstraße aus einem weißen VW-Bus mit BIT-Kennzeichen heraus von einem Mann angesprochen worden, teilt die Polizei mit. Der Mann habe ihr zunächst Süßigkeiten angeboten, sei dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und habe sie am Arm angefasst. Sie habe sich losreißen und weglaufen können und anschließend ihre Eltern über den Vorfall informiert.

So beschreibt das Mädchen den mutmaßlichen Kinderansprecher

Das Mädchen beschreibt den Mann wie folgt: ca. 30 Jahre, Brillenträger, lange Haare, hinten zu einem Zopf gebunden, Bartträger. Diese Beschreibung weicht in Teilen von den vorangegangenen Fällen ab. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im heutigen Fall verliefen ergebnislos.

Die Polizei nimmt diese Schilderungen sehr ernst, hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und die Präsenz durch offene Bestreifung erhöht. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und die Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölkerung haben bisher nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen geführt.

Zeugen des heutigen Vorfalls oder verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Die Polizeiinspektion Schweich gibt folgende Verhaltenstipps:

Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie nicht auf Nachfragen oder Geschenkofferten von fremden Menschen eingehen oder gar zu Fremden ins Auto einsteigen. Dies auch nicht, wenn ihnen besonders schöne Versprechungen gemacht werden, die Person angeblich von ihren Eltern geschickt wurde oder Verwandten etwas Schlimmes zugestoßen sei.