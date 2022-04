Blaulicht : Drogen am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Trier-Ruwer

Drogen am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Trier-Ruwer

Trier-Ruwer In Trier-Ruwer haben Beamte in der Nacht auf Donnerstag einen Autofahrer gestoppt. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Drogeneinfluss.

Beamte der Polizei Schweich haben am Donnerstag, geen 0.30 Uhr, einen Autofahrer in der Ruwerer Straße in Trier-Ruwer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten während der Kontrolle beim Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt.