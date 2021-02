Blaulicht : Drogen und Alkohol: Polizei Bitburg zieht zahlreiche Autofahrer aus dem Verkehr

Bitburg Die Polizei in Bitburg hatte am Wochenende allerhand zu tun. Insgesamt wurden neun Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die Alkohol oder Drogen konsumiert hatten.

Nach Angaben der Polizei hat in einem Fall ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. In zwei weiteren Fällen sind bei Verkehrskontrollen Fahrer aufgefallen, die ohne gültigen Führerschein am Steuer saßen. Zudem wurde ein für den Verkehr unsicherer PKW stillgelegt.