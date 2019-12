Kriminalität : Drogenfahrt endet in der Jugendstrafanstalt

Prüm Die Fahrt eines belgischen Autofahrers endet am Freitag, kurz vor Mitternacht in Prüm. Beamte der Polizeiinspektion Prüm kontrollierten den 24-Jährigen in der St.-Vither-Straße.

Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogen steht. Damit konfrontiert willigte er in einen Drogentest ein. Er hatte sich trotz des vorangegangenen Konsums von Kokain, Cannabis und Amphetamin ans Steuer seines Pkw gesetzt und damit seine Beifahrerin und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde ihm entnommen.