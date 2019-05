Kriminalität : Drogenkontrolle: Beamte finden Haschisch, Amphetamine und eine falsche Urinprobe

Wittlich (red) In den vergangenen Tagen gab es im Stadtgebiet Wittlich Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Nach Angaben der Polizei wurden bei einem Heranwachsenden neun Konsumeinheiten Haschisch und ein Scheckkartenmesser gefunden und sichergestellt.

Schließlich wurde noch ein 15-Jähriger kontrolliert, der in einem Behältnis Fremdurin mit sich führte. Er muss zuhause bei seinen Eltern Urinkontrollen machen und wollte das vermutete Ergebnis des eigenen Testes offensichtlich mit dem Fremdurin manipulieren. Der Vater des Jugendlichen wurde verständigt und der Jugendliche in seine Obhut übergeben. Am Dienstag wurde gegen einen Heranwachsenden ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, weil er eine geringe Menge Amphetamin dabei hatte.