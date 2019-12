Blaulicht : Drucker defekt – Wohnhaus brennt in Trier-Olewig

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Olewig Ein defekter Drucker ist nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Ursache für einen Wohnhausbrand in der Novalisstraße in Olewig. Das Feuer in einem Büroraum war am Freitag gegen 8 Uhr ausgebrochen und wurde von den Anwohnern schnell bemerkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von r.n.

Wegen der heftigen Rauchentwicklung verließen sie sofort das Haus. Gemeinsam mit Nachbarn gelang es, mit mehreren Feuerlöschern durch die geborstene Fensterscheibe und die Terrassentür die Flammen zu ersticken.