Ducati-Fahrer fliegt bei Unfall mit zwei Autos über Motorhaube und flüchtet

In Trier-Ehrang ist ein Motorradfahrer am Samstag mit seiner Ducati mit zwei Autos zusammengestoßen. Er flog über eine Motorhaube, rappelte sich auf und flüchtete. red

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 18.47 Uhr zu dem Unfall im Kreisverkehr der Kyllstraße in Trier-Ehrang in Höhe der Sparkasse.

Ein Motorradfahrer sei mitten über den Kreisverkehr gefahren und sei mit dem Auto einer 58-Jährigen kollidiert. Deren Suzuki stieß durch den starken Aufprall mit einem weiteren haltenden VW eines 60-Jährigen zusammen.

Der Motorradfahrer flog hierbei über die Motorhaube des Autos, stand auf und schaute nach seiner weinroten Ducati mit luxemburgischen Kennzeichen. Dann verschwand der laut Zeugenangaben jung aussehende und eine schwarze Lederkombination und einen schwarzen Helm tragende Motorradfahrer zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Die Fahrerin des Suzuki wurde leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 20.000 Euro. Ob der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist unbekannt. Die sucht Zeugen, die Angaben über den Fahrer machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502-91570.