Dudeldorf : Auto stößt mit Dreiradroller zusammen: Fahrer verletzt im Krankenhaus (Fotos)

Dudeldorf​ Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr, wo der Rollerfahrer Vorfahrt gehabt hätte. Er wurde von einem Auto erfasst und benötigte Hilfe durch den Notarzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag gegen 17.05 Uhr auf der B 50 im Kreisel Dudeldorf. Nach Informationen der Polizei befuhr die Fahrerin eines roten PKW die B 50 von Spangdahlem kommend und wollte in den Kreisel bei Dudeldorf einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Dreiradrollerfahrer, der sich im Kreisel befand. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Dabei wurde der Biker verletzt. Der Notarzt versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen konnte noch keine Aussage getroffen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.