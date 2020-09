Blaulicht : Duo stiehlt Goldketten in Wittlicher Geschäft

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Ein Mann und eine Frau haben am Dienstag in Wittlich zwei Goldketten in einem Juweliergeschäft gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag in der Zeit zwischen 16.15 und 16.30 Uhr in der Schlossgalerie Wittlich zu dem Diebstahl.

Ein Mann und eine Frau suchten sich in einem Juweliergeschäft jeweils eine Goldkette aus, die sie angeblich kaufen wollten. In einem unbeobachteten Moment nahmen die zwei Tatverdächtigen die Goldketten an sich und verließen das Geschäft. Das Fehlen der Ketten wurde erst später bemerkt. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben ca. 7300 Euro.