Fahrerflucht : Durch Spurwechsel Unfall verursacht

Hermeskeil Wer hat etwas gesehen? Am Dienstag gegen 18:20 Uhr kam es in der Trierer Straße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer war auf der rechten Fahrbahn des Innenstadtringes unterwegs und wechselte laut Polizei unvermittelt vor einem weiteren Verkehrsteilnehmer den Fahrstreifen.

Aufgrund des plötzlichen Spurwechsel musste ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen stark bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Es entstand hoher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher fuhr daraufhin mit quietschenden Reifen erst in Richtung des REWE-Parkplatzes und dann in unbekannte Richtung weg. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Kleinwagen mit gelbem luxemburgischen oder niederländischen Kennzeichen handeln. Ein Zeuge konnte auf dem Kennzeichen die Buchstaben und Zahlenkombination 2XL ablesen. Weitere Ziffern / Buchstaben sind nicht bekannt.