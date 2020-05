Polizei sucht Zeugen : E-Bike aus Garage in Hermeskeil gestohlen und ausgeschlachtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Montag, 11. Mai, in der Alten Kirchstraße in Hermeskeil ein hochwertiges E-Bike aus einer privaten Garage entwendet. Hierzu hebelten sie das Garagentor auf.

Das Herren-Mountainbike hat einen Wert von etwa 3000 Euro. Am Dienstag, 12. Mai, wurde das E-Bike auf einem Feldweg in Hermeskeil unterhalb der Erzkapelle gefunden. Der oder die Täter haben das Rad komplett ausgeschlachtet und die maschinellen Einrichtungen ausgebaut.