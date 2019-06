Polizei : E-Bike aus Gartenhaus gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Unbekannte haben zwischen Pfingstsonntag, 20.30 Uhr, und Pfingstmontag, 12 Uhr, aus einem verschlossenen Gartenhaus in der Straße Am Wichberg in Hillesheim ein E-Bike entwendet. Wie die Täter in das hinter einem Carport errichtete Haus gelangten, wird noch ermittelt.

