Blaulicht : E-Bike in Saarburg vom Fahrradträger gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Auch das Spiralschloss nützte nichts. In Saarburg wurde in der Straße „Auf dem Graben“ ein schwarzes E-Bike der Marke Conway von einem Fahrradträger eines Autos entwendet. Wie die Polizei meldet, soll das Rad in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 5.30 Uhr, verschwunden sein.

Der Wagen habe zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem ausgewiesenen Parkplatz eines nahegelegenen Hotels gestanden. Auffällig an dem entwendeten E-Bike sind laut Polizei die neongelben Schriftzüge.