Unfall : E-Bike kollidiert in Daun mit Ehepaar - Drei Verletzte

Daun Ein E-Bikefahrer ist am Samstagabend geen 23.30 Uhr am Gemündener Maar in ein Ehepaar gefahren, dass ebenfalls auf der Straße unterwegs war. Eine Frau wurde schwer, zwei Männer leicht verletzt.

Es war Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, als ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer aus der VG Daun mit seinem Fahrzeug auf dem Verbindungsweg vom Gemündener Maar kommend in Richtung Daun unterwegs war.

Eine 65-jährige Fußgängerin befand sich mit ihrem ebenfalls 65-jährigen Ehemann fußläufig auf gleicher Strecke.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte der E-Bike-Fahrer laut Polizei mit dem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand gehenden Ehepaar.

Die Fußgängerin stürzte und erlitt nach ersten Erkenntnissen einen doppelten Bruch des Oberschenkels, so dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.