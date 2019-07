Blaulicht : E-Mountainbike gestohlen

Wittlich Ein graues, anthrazitfarbenes E-Mountainbike ist am Dienstagabend zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Rommelsbachparkplatz in Wittlich gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Das neuwertige E-Mountainbike war mit einem Stahldrahtschloss am Heckträger eines Autos festgebunden.

Die unbekannten Täter brachen das Schloss auf beziehungsweise zerschnitten die Kette des Schlosses mit einem unbekannten Werkzeug. Der Schaden beträgt rund 2400 Euro.