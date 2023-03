Kontrollierte Sprengung Bombenentschärfung in Echternach

Echternach · An der Sauer in Echternach wurde am Dienstag eine Weltkriegsgranate gefunden. Nach einer großräumigen Sperrung durch die Polizei wurde die Granate vom Sprengmittelräumdienst der Armee gesprengt.

29.03.2023, 09:12 Uhr

Foto: dpa/Patrick Seeger