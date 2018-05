Ehestreit löst SEK-Einsatz im Hunsrück aus

Ein eskalierender Ehestreit zwischen einer 21-jährigen Frau und ihrem 27 Jahre alten Ehemann in Rhaunen (Landkreis Birkenfeld) hat Spezialeinsatzkräfte der Polizei auf den Plan gerufen. red

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es in der Wohnung des Paares in Rhaunen zum Streit gekommen. Im Verlauf des Streits kam die 41 Jahre alte Mutter der Ehefrau dazu. Der Ehestreit eskalierte und es kam zu wechselseitigen geringfügigen Körperverletzungen und Beleidigungen, infolge derer die beiden Frauen die Wohnung mit dem jüngsten von zwei Kleinkindern verließen.

Der Vater rief den beiden flüchtenden Frauen Drohungen hinterher und blieb mit dem zweiten Kleinkind in der Wohnung zurück. Die beiden Frauen informierten daraufhin über eine Bekannte die Polizei.

Aufgrund der Schilderungen der Frauen und der unklaren Sachlage in der betroffenen Wohnung, entschloss sich die verantwortliche Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Spezialeinsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei anzufordern.

In einem günstigen Moment gelang es den Spezialeinsatzkräften, die Wohnung zu betreten. Der Mann ließ sich ohne Weiteres festnehmen. Dem Kind ist nichts zugestoßen.

Nach ersten Vernehmungen der Beteiligten wurde der beschuldigte Ehemann wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Ehepaar hält sich seither an getrennten Wohnorten auf.

Gegen den tatverdächtigen 27-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Ehefrau und deren Mutter eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern zurzeit noch an.