Kinder an Bord Zehn Verletzte nach Busunfall in Ehrang (Fotos)

Update | Trier-Ehrang · Bei einem Unfall zwischen zwei Bussen und einem Kleinlaster wurden am Montagmorgen in Ehrang zehn Personen verletzt, darunter auch einige Kinder. Die Wallenbachstraße in Ehrang musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

13.11.2023 , 09:21 Uhr

14 Bilder Busunfall in Ehrang 14 Bilder Foto: Agentur Siko