Mit Messer und Harpune Die Kinder waren außer Haus: Neue Informationen zum brutalen Angriff in der Eifel (Fotos)

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Montag mitteilten, kam es am Sonntag, 17. Dezember, gegen 16.40 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in einem Einfamilienhaus in Lirstal (Landkreis Vulkaneifel, Verbandsgemeinde Kelberg). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besuchte der junge Mann seine Arbeitskollegin. Die beiden befanden sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Wohnhaus. Die Kinder der Frau waren zum Tatzeitpunkt nicht im Haus, sondern vermutlich bei deren Ex-Mann in einer Nachbargemeinde.