Blaulicht : Aus fahrendem Auto heraus mit Schusswaffe bedroht? Polizei bittet die Geschädigten, sich zu melden

Nattenheim In Nattenheim wurden womöglich zwei Frauen mit einer Waffe bedroht. Eine Anzeige haben sie aber nicht erstattet. Die Polizei schildert, was über den Vorfall bekannt ist.

Am Dienstag, 26. Juli, wurde ein Zeuge beim Spazierengehen in Nattenheim gegen 11.15 Uhr von zwei Frauen angesprochen, welche mit ihrem Auto unterwegs waren. Die Frauen schilderten dem Zeugen, dass sie vor wenigen Minuten aus einem fahrenden Auto im Baustellenbereich B 51/L 32 von Bitburg in Richtung A 60 mit einer Schusswaffe bedroht wurden. Der Vorfall soll sich gegen 11.05 Uhr zugetragen haben.