Unfall in der Eifel Erst gegen den Baum gefahren, dann brennt das Auto

Im Eifelkreis hat sich ein Unfall mit nicht alltäglichem Ablauf ereignet. Der Unfall geschah am Dienstag, den 12. März, gegen 16.30 Uhr zwischen Plütscheid und Lambertsberg. Der Fahrer hatte am Ortsausgang von Plütscheid in Richtung Lambertsberg die Kontrolle verloren, berichtet die Polizei. Demnach kam das Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Dort kollidierte es mit einem Baum.