25-Jähriger gestorben Nach tödlichem Unfall in der Eifel: B 51 bleibt länger gesperrt

Reuth · Die Bergungsarbeiten nach dem tödlichen Unfall mit zwei LKW und einem PKW an der B 51-Anschlussstelle Reuth haben bis in die Nacht gedauert. Und die Straße bleibt auch am Dienstag noch gesperrt.

12.12.2023 , 10:20 Uhr

Die Unfallstelle bei Reuth am Tag nach der tödlichen Kollision. Foto: Fritz-Peter Linden